Gli aggiornamenti di mercato sull'Inter di Alfio Musmarra: speciale focus sulla difesa del futuro, tra colpi in entrata e possibili partenti

Matteo Pifferi Redattore 13 giugno - 16:30

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo dalla difesa:

"Weekend di riflessioni in casa Inter, da tempo vi dico che non bisogna avere fretta o ansia per il mercato. La squadra ha vinto due trofei, è reduce dal riscatto di Stankovic, dal riscatto di Akanji, è una squadra forte, ok che perdiamo Denzel, va rinforzata come normale che sia ma la struttura c'è, la dirigenza c'è, l'allenatore c'è, ci sono idee, ci sono i programmi, quello che accadrà sul mercato lo vedremo giorno dopo giorno, non ci sono misteri o sorprese.

Dopo questo weekend ci sarà l'accelerazione definitiva sulla questione Solet, da Udine danno quasi per chiusa l'operazione, è un difensore forte, strutturato fisicamente, sa fare bene anche la fase offensiva, ricordo ancora perfettamente il suo gol contro l'Inter, ha anche una discreta tecnica. Poi vedremo in base alle uscite. Se De Vrij non accetterà l'offerta di rinnovo di un anno, va da sé che l'Inter dovrà prendere un altro difensore ma prima bisogna capire il destino di Bisseck: è vero che l'agente è stato chiaro e netto ma sappiamo perfettamente che nel mercato mai dire mai.

Se dovesse arrivare un'offerta del Bayern, che ha gli occhi sul difensore, l'Inter ad una cifra tra i 45 mln potrebbe anche decidere di venderlo. Quest'anno ha praticamente azzerato gli errori, è stato molto più concentrato in fase difensiva rispetto agli anni scorsi. Se dovessero andare via De Vrij e Bisseck, è ovvio che l'Inter dovrà andare su un difensore forte, se parte solo De Vrij l'Inter può fare valutazioni diverse. Credo che questa sia la settimana in cui l'Inter si aspetta la risposta di De Vrij"