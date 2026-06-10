Mercato Inter, Musmarra ammette: “Ve lo dico: la mia paura è che…”

Alfio Musmarra, nel suo ultimo video su Youtube, ha ammesso quale sia la paura più grande sul mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 16:16)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato di mercato partendo da Solet, difensore dell'Udinese nel mirino dell'Inter:

"Già nel video di ieri mi ero un po' preoccupato per quanto successo in Spagna. Non penso sia stato un discorso solo di campagna politica, se il Real Madrid mette 150 mln per un giocatore importante e forte come Alvarez, la mia paura, ve l'ho detta senza troppi peli sulla lingua, è che poi il Real Madrid sarebbe venuto a bussare a Milano. Detto che per me Lautaro è più forte di Julian Alvarez, il titolare in questo momento è Lautaro, secondo me è più forte.

Alvarez è più giovane ma Lautaro, anche come capitano, è trascinante, è un punto di riferimento, è un giocatore più rappresentativo di Julian Alvarez. Se il Real sta cercando davvero una prima punta, mi auguro che non sia così, mi auguro che Lautaro voglia ancora sposare il progetto Inter ma quando ti chiamano Real e Barcellona e ti mettono sul piatto certe cifre è difficile dire di no. A quelli che mi dicono che a 130-140 mln lo devi spedire e impacchettare, io non sono di questa idea.

Perché io dico: e poi chi prendi? Bisogna trovare l'alternativa, non è facile e scontata. Vero che Alvarez ha fatto 10 gol in Champions e Lautaro 4 l'anno scorso, facciamo che il Real offre 120? Un club poi sa che tu hai 120 mln per una punta, se gli chiedi un attaccante te ne chiedono tanti perché sanno che hai un'ottima disponibilità. Oggi non so quale grande club ti vende un attaccante forte, ce ne sono pochi di attaccanti forti e quei club se li tengono stretti"