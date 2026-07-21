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Come un fulmine a ciel sereno, è emerso in queste ore l'interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi nei confronti di Alessandro Bastoni . Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul futuro del difensore dell'Inter:

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"Su Bastoni-Barcellona vi ho sempre detto che non mi risultava nulla di concreto ed è andata esattamente come vi avevo raccontato. Sull'Al Hilal alzo le mani: ho fatto qualche verifica (Inzaghi non è stupido e i giocatori migliori li vuole sempre con sé) e mi risulta che già ai tempi c'era stata qualche chiacchiera con la vecchia guardia. Non siamo in una fase di trattativa, non è ancora partita e non c'è stata un'offerta formale. E' un giocatore che piace, che ha vissuto un anno molto complicato. Al momento c'è interesse e ci mancherebbe altro, visto che parliamo di uno dei migliori braccetti al mondo. Ma siamo in una fase embrionale, che potrebbe sfociare in un'offerta, ma anche no".

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"L'Al Hilal deve fare delle cose in uscita e, nel caso in cui le facesse, potrebbe anche provare l'affondo, sapendo che si parte da una base d'asta di 80 milioni di euro. Ci sono tante variabili: una è anche il futuro di Simone Inzaghi, visto che non è detto che Inzaghi resti all'Al Hilal per tanti anni, magari alla fine della prossima stagione tornerà in Italia? O andrà in Inghilterra? Ma l'Al Hilal potrebbe avere anche dei buoni motivi per trattenerlo. Vediamo cosa succederà, ma in questo momento siamo in una fase troppo embrionale. Ci sono tante cose su cui riflettere, ma l'interesse è reale. Non è una cosa campata per aria, anzi. Ma è tutta da scrivere".

"Sul mercato siamo in una fase di stand by, i nomi li conosciamo. Mi pare che Spence sia il nome su cui l'Inter voglia maggiormente muoversi. Poi ci sarebbero anche le uscite da fare e per ora è tutto abbastanza fermo e cristallizzato. Di cose da fare ce ne sono".