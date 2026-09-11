Dopo l'avvicendamento tra Piero Ausilio e Dario Baccin, con quest'ultimo diventato ufficialmente il nuovo DS dell'Inter, i nerazzurri stanno già pianificando le prossime mosse. Non è un mistero che uno dei primi compiti anche in ordine temporale è relativo al rinnovo di contratto per alcuni giocatori chiave come, ad esempio, Federico Dimarco.

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Già durante la trasferta di Madrid contro il Real, la società ha approfittato per incontrare da vicino l'agente di Dimarco per iniziare i primi dialoghi. Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha evidenziato un particolare relativo proprio alla questione rinnovi:

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"In ottica rinnovi c'è un aspetto molto importante di cui bisogna parlare e riguarda la tipologia: l'Inter sta iniziando ad incontrare gli agenti dei giocatori che devono rinnovare. Si è parlato di Dimarco ma non solo lui. Vi ricordate di quando si è parlato dello scambio Dimarco-Balde? Chi era il procuratore di Balde? Lo stesso di Dimarco. Anche su questo evidentemente mi sembra palese che fosse un gioco del procuratore per accendere i riflettori sul suo assistito. L'Inter sta parlando con Dimarco per il prolungamento di contratto ma anche con altri. L'idea del club non cambierà di molto: si lavora ad un prolungamento con ritocco dell'ingaggio ma non ci sarà una base fissa molto alta, saranno i bonus ad essere molto alti. Ci sarà l'aumento ma il grosso sarà relativo ai bonus, di squadra, in base alle vittorie, sul rendimento del singolo e sui trofei vinti. E i bonus saranno molto sostanziosi. La filosofia che ha imposto Marotta è che saranno importanti i trofei"