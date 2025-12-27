L'Inter, costretta a fare i conti con l'assenza prolungata di Denzel Dumfries, continua a valutare diversi profili per la fascia destra. Uno dei nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane è quello di Raoul Bellanova, già visto nella Milano interista nella stagione 2022/23 e poi non riscattato dal Cagliari per 7 milioni di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, non risultano contatti per Bellanova: il sogno per la destra rimane sempre lo stesso
calciomercato
Inter, non risultano contatti per Bellanova: il sogno per la destra rimane sempre lo stesso
Nelle ultime settimane il nome dell'esterno dell'Atalanta è stato accostato più volte ai nerazzurri, sua ex squadra
Tuttavia, secondo Sportitalia, al momento questa non è un'ipotesi percorribile: non risultano contatti tra le parti, con la dirigenza di viale della Liberazione che preferisce altri elementi. Il sogno, il grande obiettivo, è sempre legato all'Atalanta: si tratta di Marco Palestra, attualmente in prestito al Cagliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA