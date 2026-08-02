Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter è tornata con forza a pensare a Moussa Diaby, dopo essere stata vicina al suo acquisto nello scorso mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport spiega il perché della scelta dei nerazzurri:

Getty Images

"Il francese classe '99 dell'Al-Ittihad sarebbe un nome di ritorno, perché è stato a un passo dal trasferimento a Milano lo scorso gennaio. Certo, in quel momento l'esigenza era tamponare l'assenza dell'olandese per infortunio fino a fine stagione ma ora la sostanza non è che sia cambiata poi così tanto. Anche perché Denzel non c'è più e i profili che l'Inter aveva individuato come suoi potenziali perfetti sostituti sono sfumati sul più bello per motivi diversi. E soprattutto lasciando un'Inter, incolpevole, ancora a caccia".

"In questo scenario, in cui comunque il club non ha affondato alcun colpo per l'ala francese (il cui contratto scade nel 2029), il suo nome tuttavia non va ancora accantonato del tutto. Anche perché proprio il suo non essere "solo" un quinto ma un esterno d'attacco quindi con particolare propensione ai movimenti in avanti potrebbe rivelarsi una preziosa risorsa per un allenatore che chiede alla sua squadra di diventare ancora più aggressiva e verticale".

(Fonte: gazzetta.it)