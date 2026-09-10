Acquistare un club satellite e potenziare l'area scouting. Sono alcuni degli obiettivi che Oaktree si è prefissata nel breve termine
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
Acquistare un club satellite e potenziare l'area scouting.
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Sono alcuni degli obiettivi che Oaktree si è prefissata per rinforzare l'Inter sia nella sua struttura dirigenziale, sai per avvicinare il club alle grandi d'Europa.Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, il fondo californiano sta lavorando per l’acquisizione di un club all’estero, investendo una cifra compresa tra i 20 e i 45 milioni. L'acquisizione di un club satellite garantirebbe al club l’agevolazione per il tesseramento di calciatori extracomunitari, oltre che una naturale estensione per i giovani in uscita dall’Under 23.
Inoltre, il riassetto con Dario Baccin a capo dell’area tecnica, prevede il potenziamento dell’area scouting con diverse figure da integrare. Ci si concentrerà con maggiore attenzione su dati e statistiche, ma senza abbandonare quanto di buono fatto finora.
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