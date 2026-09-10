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Gianni Visnadi, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, si è sbilanciato così su quanto accaduto in Real Madrid-Inter di martedì sera.

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"La dico grossa: martedì sera io ho visto una grande partita di Martinez. Ha fatto un errore clamoroso ma non è da quello che si giudica un portiere: fosse un attaccante, ha sbagliato un gol a porta vuota.

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Ha fatto una cavolata ma è stato bravo tra i pali e nelle uscite: errore a parte, che pesa, non ha mai giocato una partita migliore di questa all'Inter".