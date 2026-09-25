Retroscena di calciomercato o fantamercato: l'esperto di trattative è intervenuto su X per smentire alcune dichiarazioni che gli erano state attribuite
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Senza il calcio giocato ci si deve accontentare di quello parlato. Tra gli argomenti che stuzzicano di più i tifosi c'è certamente il calciomercato e i suoi infiniti retroscena. Ma non tutti i racconti corrispondono sempre alla realtà. Fabrizio Romano è intervenuto su X per smentire una presunta operazione con l'Inter protagonista: CONTINUA A LEGGERE.
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