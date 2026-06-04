Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Pacchioni ha parlato del mercato dell'Inter e dei colpi che il club nerazzurro dovrà portare a termine per migliorare la rosa. "Per essere competitivi al massimo livello anche in Europa andrebbe aggiunto sicuramente qualcosa".

"Per la Serie A il livello rimane alto, anche se a centrocampo serve qualcosa a in più, che si tratti di Jones o Koné. Su Palestra invece la valutazione è alta, ma sappiamo bene che l'Atalanta è un osso duro. Dumfries però va sostituito con un elemento che possa rivelarsi all'altezza. Questa squadra poi ha anche bisogno di essere svecchiata e deve puntare a rinnovarsi".