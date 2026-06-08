Arriva da Sky Sport un punto sul mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita: da Palestra a Calhanoglu e Stankovic

Arriva da Sky Sport un punto sul mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, il discorso Fenerbahce è già caduto perché Safi ha perso le elezioni: ma Ausilio comunque era stato molto netto sul fatto di volerlo tenere all'Inter.