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Sky – Palestra, Inter può arrivare a 45 più un giocatore! E risulta che Stankovic vorrebbe…

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Arriva da Sky Sport un punto sul mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita: da Palestra a Calhanoglu e Stankovic
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Arriva da Sky Sport un punto sul mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, il discorso Fenerbahce è già caduto perché Safi ha perso le elezioni: ma Ausilio comunque era stato molto netto sul fatto di volerlo tenere all'Inter.

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Stankovic è stato controriscattato per 23 milioni di euro: il suo valore è sicuramente più alto dopo la stagione al Bruges. Vedremo se resterà nella rosa dell'Inter o se arriveranno offerte in grado di mettere in discussione tutto: risulta che lui vorrebbe giocarsi le sue carte per rimanere.

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L'Inter è poi la prima iscritta alla corsa per Palestra: la distanza con l'Atalanta era in partenza di una decina di milioni, i nerazzurri potrebbero arrivare a 45 e metterci un giocatore. La distanza si può ridurre ma non si annulla per ora: c'è anche l'estero ma lui preferirebbe continuare in Serie A. Ma è lui il designato per sostituire Dumfries.

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