In queste ore, l'Atletico Madrid si è fortemente inserito tra l'Inter e Cristian Romero, con concrete possibilità di chiudere l'acquisto del difensore
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In queste ore, l'Atletico Madrid si è fortemente inserito tra l'Inter e Cristian Romero, con concrete possibilità di chiudere l'acquisto del difensore argentino dal Tottenham.
I nerazzurri, infatti, non possono procedere con l'operazione visto che prima dovrebbero cedere Pavard, che fin qui ha rifiutato tutte le destinazioni.
Ma, a questo punto, da Viale della Liberazione potrebbero decidere per la svolta, visto che, come riferisce Sport Mediaset, i 40 milioni potrebbero essere reinvestiti per chiudere il colpo Curtis Jones, obiettivo ormai da mesi di Cristian Chivu per il centrocampo.
(Fonte: Sport Mediaset)
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