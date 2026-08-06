Il Parma è interessato a Zouin, talento classe 2006 dell'Inter. Nell'ultimo anno ha giocato anche in Serie C con l'Under 23
VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il Parma ha messo gli occhi su Aymen Zouin, esterno d'attacco classe 2006 di proprietà dell'Inter. A riportarlo è Sky Sport che conferma l'interesse dei ducali per il talento nerazzurro, che nelle scorse settimane è stato nel mirino anche dell'Ascoli.
Il Parma però vuole fare sul serio, in attesa poi di un'eventuale offerta concreta da presentare all'Inter e in attesa di capire la formula dell'affare.
Zouin ha collezionato 10 presenze con l'Under 23 nella passata stagione, segnando 9 reti con la Primavera tra campionato e Youth League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA