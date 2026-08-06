VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Non è un mistero che Davide Frattesi sia un'opzione per il centrocampo della Juventus. L'ex Sassuolo non rientra nei piani tecnici di Chivu e l'Inter ha intenzione di venderlo in questa finestra di mercato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Davide Frattesi vuole la Juventus. O meglio, gradirebbe molto tornare a lavorare con Luciano Spalletti. I due si sono apprezzati vicendevolmente in Nazionale e sarebbero felici di incrociare di nuovo le rispettive traiettorie. Ma non sarà così semplice realizzare il proposito in questa sessione di mercato, nella quale si è parlato anche di uno scambio che porterebbe Nico Gonzalez all’Inter. Scambio alla pari, tra calciatori che guadagnano cifre simili, senza immissione di denaro nell’affare", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Problemi e posizione Inter

Inoltre uno dei titolari, McKennie, ha caratteristiche simili a Frattesi, senza contare che Miretti è stato spesso utilizzato come trequartista. Uno dei giocatori che sono stati cercati intanto è Kessie, altro vecchio pallino di Spalletti, che ai tempi della Roma disse in conferenza stampa questa frase alla toscana: “Kessie mi garba di molto!”. Il centrocampista dell’Inter può essere una valida alternativa solo se il ds Massara riesce a sfoltire il reparto", aggiunge la Rosea.

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E l'Inter? I nerazzurri aspettano di capire il futuro di Frattesi per poi provare a chiudere con il Liverpool per Curtis Jones. "Marotta e Ausilio conoscono bene la volontà del loro giocatore, che nella scorsa stagione ha trovato poco spazio con Chivu per problemi fisici e non solo. Ma possono accontentarlo a fronte di un interesse convergente: Davide teoricamente potrebbe anche andare via in prestito, purché esistano le premesse di un facile riscatto nel 2027", chiosa La Gazzetta.