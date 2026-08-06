VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

Arrivano sempre più conferme: Cristian Romero è ad un passo dall'Atletico Madrid. Esteban Edul, giornalista di ESPN Argentina, ha raccontato come si è evoluta la trattativa:

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Getty Images

"Mancano solo i dettagli perché il Cuti Romero diventi un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il Cuti Romero ha già un accordo con l'Atletico Madrid, vuole giocare nell'Atletico Madrid, vuole vivere a Madrid, ha già l'accordo con il club, credo che abbia già parlato con Simeone e mancano solo gli ultimi dettagli prima che il Cuti Romero diventerà il difensore centrale dell'Atletico Madrid"

In attesa di ulteriori conferme, sembra sfumare un obiettivo dichiarato della difesa dell'Inter, a meno di colpi di scena.