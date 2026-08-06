Arrivano sempre più conferme: Cristian Romero è ad un passo dall'Atletico Madrid. Sfuma così l'obiettivo per l'Inter in difesa
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Arrivano sempre più conferme: Cristian Romero è ad un passo dall'Atletico Madrid. Esteban Edul, giornalista di ESPN Argentina, ha raccontato come si è evoluta la trattativa:
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"Mancano solo i dettagli perché il Cuti Romero diventi un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il Cuti Romero ha già un accordo con l'Atletico Madrid, vuole giocare nell'Atletico Madrid, vuole vivere a Madrid, ha già l'accordo con il club, credo che abbia già parlato con Simeone e mancano solo gli ultimi dettagli prima che il Cuti Romero diventerà il difensore centrale dell'Atletico Madrid"
In attesa di ulteriori conferme, sembra sfumare un obiettivo dichiarato della difesa dell'Inter, a meno di colpi di scena.
"CUTI ROMERO ESTÁ A DETALLES DE SER JUGADOR DEL ATLÉTICO DE MADRID"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 6, 2026
Esteban Edul y la posibilidad de que el jugador argentino deje los Spurs.
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