Secondo ultime indiscrezioni riferite da Sky Sport, infatti, il giocatore è in partenza in queste ore per Londra, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di porre la propria firma sul contratto di sei anni che lo legherà al nuovo club".

"E' tutto fatto, dunque, per Palestra al Chelsea: l'Inter ora, tra il sogno Nico Paz e altri obiettivi, è chiamata a rispondere sul mercato.