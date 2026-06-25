FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Mercato, Palestra in partenza per Londra: domani visite e firma con il Chelsea

calciomercato

Sky – Mercato, Palestra in partenza per Londra: domani visite e firma con il Chelsea

Sky – Mercato, Palestra in partenza per Londra: domani visite e firma con il Chelsea - immagine 1
Dopo aver vinto il duello con l'Inter, il Chelsea si appresta ad abbracciare Marco Palestra, pronto a diventare un nuovo giocatore dei Blues
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo aver vinto il duello con l'Inter, il Chelsea si appresta ad abbracciare Marco Palestra, pronto a diventare un nuovo giocatore dei Blues.

Palestra

Secondo ultime indiscrezioni riferite da Sky Sport, infatti, il giocatore è in partenza in queste ore per Londra, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di porre la propria firma sul contratto di sei anni che lo legherà al nuovo club".

Inter Palestra

"E' tutto fatto, dunque, per Palestra al Chelsea: l'Inter ora, tra il sogno Nico Paz e altri obiettivi, è chiamata a rispondere sul mercato.

Leggi anche
Sky – Nico Paz, l’Inter può avvicinarsi alla richiesta Real: “Ecco cosa filtra...
Rapporti con l’Atalanta, Moretto: “Quando ha saputo di Chelsea-Palestra, Inter ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA