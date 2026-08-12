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FRATTESI

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato di Frattesi, ormai destinato alla Lazio:

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"Frattesi è una verità assoluta, che parte da gennaio. La Lazio ci aveva provato seriamente sfruttando l'effetto sorpresa ma non era riuscita ad arrivare fino in fondo perché mancava poco tempo, adesso è diverso. L'anno scorso si parlava di 40-45 mln, poi è scesa a 35 a gennaio, da 35 a 30, da 30 sta scendendo a 25 ma si può chiudere a 20.

Un prestito oneroso, un diritto di riscatto che può diventare un obbligo ed una situazione che può comportare un accordo perché Inter e Lazio hanno fretta, l'Inter ha fretta perché vuole tornare su Jones, Jones ha aspettato l'Inter da sempre e l'Inter vuole fare l'uscita di Frattesi per regalare a Chivu il centrocampista che segue da mesi e lo voleva già a gennaio"

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