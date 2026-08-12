Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano sull'affare Spence

Andrea Della Sala
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VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano

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Non solo l'uscita di Frattesi, ormai prossimo a vestire la maglia della Lazio, l'Inter è sempre più vicina a chiudere anche Djed Stones in entrata dal Tottenham.

Spence e non solo. Inter al lavoro ancora sull'esterno destro dopo l'addio a Dumfries
Getty Images

Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano sull'affare Spence: "Inter, colpo Djed Spence ora in chiusura. Intesa a un passo col Tottenham per poco più di 30 milioni, affare ora ai dettagli finali prima del via libera. Accordo totale sul contratto del nazionale inglese".

Spence Inter

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