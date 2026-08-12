Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano sull'affare Spence
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Non solo l'uscita di Frattesi, ormai prossimo a vestire la maglia della Lazio, l'Inter è sempre più vicina a chiudere anche Djed Stones in entrata dal Tottenham.
Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano sull'affare Spence: "Inter, colpo Djed Spence ora in chiusura. Intesa a un passo col Tottenham per poco più di 30 milioni, affare ora ai dettagli finali prima del via libera. Accordo totale sul contratto del nazionale inglese".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Mercato, cosa succede con Jones e Fofana! Oggi Inter ha parlato con Luis Henrique: è emerso che...
Mercato Inter
SPENCE ALL’INTER: HERE WE GO! COLPO CHIUSO: CIFRE E DETTAGLI
Mercato Inter
Frattesi, nessuna percentuale al Sassuolo! Ecco le cifre della plusvalenza Inter e il risparmio
Mercato Inter
FCIN1908 / Frattesi, altro che 20%: rivendita, percentuale altissima per l'Inter! Le ultime
Mercato Inter
Sportitalia: "Inter, Frattesi non sarà l'unica cessione! Fofana? La verità"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti