Il quotidiano parla del mercato del club inglese e di un'operazione a cui starebbe pensando: prendere l'ex nerazzurro. Il suo cartellino è del Siviglia per il 90% ma c'è anche la quota interista

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 14:16)

Il quotidiano Libero parlando di calciomercato si riferisce anche al Manchester United e ad un giocatore che sarebbe diventato obiettivo dei Red Devils. "In preda al solito panico agostano, il club inglese sta pensando di offrire 25 milioni per Agoumé, che ha una clausola da 35. Già, quell’Agoumé su cui l’Inter vanta ancora un 10% del cartellino dopo che il Siviglia ne ha riscattato il 90%. Robe da pazzi", si legge nell'articolo del giornale.

"Ma il Manchester United offre sempre grandi gioie agli altri club: Onana insegna, Hojlund e Mainoo... chissà". Potrebbe essere il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2027 l'obiettivo - sempre secondo lo stesso giornale - per il centrocampo dell'Inter con Koné che resta però ancora nel mirino e il club nerazzurro che potrebbe provare ad offrire alla Roma 40 mln sempre secondo il giornale milanese. "Koné. Si valuta un'offerta da 40 mmln per far vacillare la Roma o Mainoo, giocatore ventenne dello United che ha un contratto in scadenza nel 2027", si legge.

(Fonte: Libero)