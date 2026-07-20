Benjamin Pavard vuole ritrovare l'Inter. Sta cercando di riconquistare un posto nella rosa nerazzurra. L'annata al Marsiglia in prestito non è andata come sperava e sta cercando quindi di farsi strada tra i pensieri nerazzurri.

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"Ovviamente non dipenderà soltanto da lui. Da parte di Cristian Chivu non c'è alcuna preclusione. L'allenatore nerazzurro ha notato lo spirito con cui l'ex Bayern Monaco si è rimesso a sua disposizione, provando a cancellare ciò che magari non aveva funzionato un anno fa, quando dirigenza, staff e il calciatore stesso arrivarono alla conclusione che la separazione fosse la strada migliore", spiega di lui il Corriere dello Sport.

Qualche giorno fa, davanti al Coni, dopo aver svolto i test di idoneità di inizio anno, a chi gli aveva chiesto se fosse rimasto aveva risposto: "Se mi vorranno". Il giocatore si è messo a disposizione di Chivu e del gruppo. E anche dei tifosi che lo fermano in ritiro.

"Si capirà più avanti quanto concrete possano essere le chance di rimanere in nerazzurro, che passeranno inevitabilmente anche da un confronto con lo spogliatoio al completo, quando saranno tornati anche coloro che sono ancora in vacanza. Il contributo di Chivu sarà eventualmente importante anche in questo: un anno fa il rumeno fu fondamentale nel lavoro che il club portò avanti per ricucire lo strappo che si era creato tra Calhanoglu e Lautaro. Se l'ha fatto una volta, può rifarlo ancora", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: CdS)