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Il difensore francese Benjamin Pavard è rientrato dal prestito al Marsiglia e ora potrebbe rimanere nella rosa di Chivu che è alla ricerca di un centrale difensivo

"Pavard non viene riscattato dall'OM e l'Inter, con 15 milioni meno del previsto in cassa, torna a dover gestire un cartellino scomodo, con ingaggio da 5 milioni netti a stagione fino al 2028. Rimettere il trentenne difensore centrale sul mercato sembrava fino a qualche settimana fa la scelta più scontata. Ma dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian, arrivati a fine contratto, Chivu si ritrova con la difesa un po' scoperta e così Pavard torna in gioco", spiega Sportmediaset.

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Con l'Inter che ha come priorità l'esterno destro e fatica a chiudere per un centrale, l'ex Bayern Monaco può davvero restare. Il club valuterà eventuali offerte per lui, ma a quanto pare questa volta non in prestito. O sarà cessione a titolo definitivo, o Pavard farà parte della rosa dell'Inter per la prossima stagione", aggiunge Mediaset.