Pedullà – De Vrij-Inter, ecco come stanno le cose. E c’è una novità

"Stefan De Vrij non ha ancora preso una decisione definitiva, il suo contratto con l’Inter scade tra pochi giorni, ma la tendenza almeno in queste ore è quella di provare una nuova esperienza. Le offerte non mancano, anche dall’Arabia, per un difensore centrale che ha dimostrato di essere affidabile. La novità riguarda il Panathinaikos, negli ultimi giorni il club greco ha presentato un’offerta importante all’olandese e sta alzando il pressing. In attesa di quella che sarà la decisione definitiva di De Vrij".