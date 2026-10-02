Si parla ormai da giorni di un interesse dell'Inter nei confronti di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 del Cagliari
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Si parla ormai da giorni di un interesse dell'Inter nei confronti di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 del Cagliari e che di recente ha esordito con la Nazionale di Mancini.
Ma quanto costa realmente il suo cartellino? Ne ha parlato su YouTube Alfredo Pedullà:
"Romano? La sua valutazione è triplicata e oggi si aggira sui 20 milioni di euro. Una valutazione giusta, a patto che lo si utilizzi come fa Pisacane al Cagliari. Se sbaglia una partita, non bisogna fare in modo che finisca negli scantinati".
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