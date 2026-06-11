L'uscita di Davide Frattesi dall'Inter in questa sessione di mercato estiva è praticamente certa e una delle destinazioni più probabili per il centrocampista nerazzurro è la Juventus

Marco Macca Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 23:38)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'uscita di Davide Frattesi dall'Inter in questa sessione di mercato estiva è praticamente certa e una delle destinazioni più probabili per il centrocampista nerazzurro è la Juventus, che cerca un calciatore con quelle caratteristiche.

In più, Luciano Spalletti, allenatore bianconero, è notoriamente un grande estimatore dell'ex Sassuolo, senza contare che a Torino si insedierà nelle prossime ore in qualità di ad Giovanni Carnevali, che portò Frattesi al Sassuolo. Alfredo Pedullà a Sportitalia ha aggiunto:

"Frattesi aspetta le mosse della Juventus, sapendo che i bianconeri cercano un centrocampista con quelle caratteristiche. E il Napoli, se potrà, andrà a prendere Rabiot in caso di rinforzo a centrocampo. Frattesi è sempre considerato da qualche club straniero (Nottingham compreso), ma per il momento non ha fretta".

(Fonte: Sportitalia)