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Pedullà: “Inter, Frattesi aspetta le mosse della Juventus. Il calciatore sa che…”

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L'uscita di Davide Frattesi dall'Inter in questa sessione di mercato estiva è praticamente certa e una delle destinazioni più probabili per il centrocampista nerazzurro è la Juventus
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'uscita di Davide Frattesi dall'Inter in questa sessione di mercato estiva è praticamente certa e una delle destinazioni più probabili per il centrocampista nerazzurro è la Juventus, che cerca un calciatore con quelle caratteristiche.

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In più, Luciano Spalletti, allenatore bianconero, è notoriamente un grande estimatore dell'ex Sassuolo, senza contare che a Torino si insedierà nelle prossime ore in qualità di ad Giovanni Carnevali, che portò Frattesi al Sassuolo. Alfredo Pedullà a Sportitalia ha aggiunto:

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"Frattesi aspetta le mosse della Juventus, sapendo che i bianconeri cercano un centrocampista con quelle caratteristiche. E il Napoli, se potrà, andrà a prendere Rabiot in caso di rinforzo a centrocampo. Frattesi è sempre considerato da qualche club straniero (Nottingham compreso), ma per il momento non ha fretta".

(Fonte: Sportitalia)

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