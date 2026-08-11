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Davide Frattesi ha aperto alla soluzione Lazio, dove aver atteso invano un segnale dalla Juventus. Lo ha riferito Alfredo Pedullà, che su YouTube ha parlato così:

Getty Images

"A gennaio la Lazio aveva fatto un tentativo a sorpresa, ma è stata respinta. Non poteva chiudere in poche ore, ma si è portata dietro il lavoro. Oggi c'è stato un incontro a Formello con Riso, agente di Frattesi. Il giocatore forse continua ad aspettare un segnale della Juventus, che fin qui non è arrivato, e ha aperto alla Lazio, dove andrebbe volentieri".

"Si può fare in prestito con diritto di riscatto. Bisogna andare con cautela e precauzione. Vedremo se, in caso di partenza di Frattesi, l'Inter riandrà su Jones. C'è in piedi il discorso col Tottenham per Spence".