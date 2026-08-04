GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Attenzione a un possibile scambio sull'asse Inter-Juventus: ne parla Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube in particolare.

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“Io un paio di mesi fa, neanche a inizio mercato, avevo scritto in esclusiva che Davide Frattesi è nella lista di Luciano Spalletti e della Juve. Apriti cielo. Ora si parla di uno scambio con Nico Gonzalez che è stato effettivamente proposto all’Inter. Il concetto tocca gli allenatori: cosa decideranno? Cosa farà l’Inter in fascia? Chi prenderà la Juve a centrocampo?

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Questa idea di scambio, noi potremmo anche non essere d’accordo, ma la finestra sul cortile dobbiamo tenerla noi. Poi se Frattesi decidesse di andare in Premier… Ma l’idea di scambio frulla. Prima era Cambiaso, ma vuole stare alla Juve. Archivieremo questo discorso se Frattesi andrà altrove, altrimenti questo discorso lo teniamo in piedi”.