Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell'Inter, che si è improvvisamente ravvivato nelle ultime ore
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Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell'Inter, che si è improvvisamente ravvivato nelle ultime ore. Ecco le parole del giornalista:
"L’Inter sta cercando benzina verde per ripartire, soprattutto un paio di gomme resistenti che permettano di non forare a 50 metri dal traguardo".
"Certo, alcune trattative non sono solo saltate per colpa del club ma di chi (Pavard in testa) sente di dover tutelare il parcheggio alla Pinetina senza la necessità di fare retromarcia. Ma l’Inter ha già un organico vero, si tratta di perfezionarlo".
(Fonte: Sportitalia)
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