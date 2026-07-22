VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato di un obiettivo dell'Inter per sistemare la difesa di Chivu:

Romero, adesso ci sono conferme da tutte le parti: Inter ci vuole provare, il vero sacrificio l'Inter forse lo vuole fare lì. Ci sono le possibilità di puntare su un difensore che vorrebbe tornare in Italia. Ci sono conferme, probabilmente l'inter i soldi li vorrà mettere su quel tavolo.