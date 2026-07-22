Le parole di Pedullà sul vero obiettivo di mercato dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato di un obiettivo dell'Inter per sistemare la difesa di Chivu:
Romero, adesso ci sono conferme da tutte le parti: Inter ci vuole provare, il vero sacrificio l'Inter forse lo vuole fare lì. Ci sono le possibilità di puntare su un difensore che vorrebbe tornare in Italia. Ci sono conferme, probabilmente l'inter i soldi li vorrà mettere su quel tavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti