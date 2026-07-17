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Resiste la possibilità John Stones per l'Inter. Ecco cosa risulta in merito all'esperto di mercato Alfredo Pedullà.

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Stones è legato a Pavard, inutile disquisire del contrario: poi magari arriva un momento in cui Stones può andare da un'altra parte e Pavard ti è rimasto e allora decidi di fare lo stesso l'operazione, ma se prendi due difensori di questo spessore faresti un salto di qualità esponenziale".