Resiste la possibilità John Stones per l'Inter. Ecco cosa risulta in merito all'esperto di mercato Alfredo Pedullà
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Resiste la possibilità John Stones per l'Inter. Ecco cosa risulta in merito all'esperto di mercato Alfredo Pedullà.
Stones è legato a Pavard, inutile disquisire del contrario: poi magari arriva un momento in cui Stones può andare da un'altra parte e Pavard ti è rimasto e allora decidi di fare lo stesso l'operazione, ma se prendi due difensori di questo spessore faresti un salto di qualità esponenziale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Inter, due nomi per Diaby ma i tempi si allungano. E il Leverkusen può accelerare
Mercato Inter
Inter, sono giorni decisivi: "A ferragosto può arrivare un accordo importante"
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti