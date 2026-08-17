GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Potrebbe essere la settimana decisiva per il possibile arrivo all'Inter di Curtis Jones. Ne ha parlato anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

"Questa settimana è importante per l'Inter: Jones è un obiettivo sempre più concreto, è l'obiettivo dallo scorso febbraio e che i nerazzurri vogliono perseguire dopo aver risolto la pratica Frattesi, provando a trovare una soluzione che convinca tutti".

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"Mi aspetto un'accelerata, mi aspetto che l'Inter faccia l'Inter, perché il Liverpool farà il Liverpool. Io avrei preso anche Romero, con una cessione, costruendo così la difesa probabilmente più forte d'Europa".