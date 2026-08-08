Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sull'Inter di Chivu, che oggi ha vinto in amichevole a Perth contro la Juventus

Marco Macca
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sull'Inter di Chivu, che oggi ha vinto in amichevole a Perth contro la Juventus.

bonny Dimarco
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"Il primo tempo dell'Inter è stato buono, bene la squadra in generale. Bonny in forma quasi campionato. In porta, sia Provedel che Martinez possono essere titolari".

inter juventus
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"Sul mercato, i nerazzurri hanno due ruoli da coprire, soprattutto l'esterno".

pedullà

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