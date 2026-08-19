L'Inter prende le misure, in attesa di affondare il colpo (forse) decisivo. Curtis Jones è il nome caldo di questi giorni di mercato e non solo
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L'Inter prende le misure, in attesa di affondare il colpo (forse) decisivo. Curtis Jones è il nome caldo di questi giorni di mercato e non solo.
Alfredo Pedullà ha scritto:
"Moreira si avvia ad essere uno dei crack della stagione, sarebbe sorprendente se non facesse la differenza. L’Inter prende le misure a Jones, l’organico già così è da sballo, ma un altro urlo di mercato non sarebbe sgradito".
(Fonte: Sportitalia)
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