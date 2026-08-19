La Roma, dopo Rodrigo Mora, prenderà altri giocatori e in lista rimane il nome di Luis Henrique: ecco cosa ne pensa Trani

Matteo Pifferi
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

La Roma ha completato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto ma i giallorossi sono ancora molto attivi sul mercato, dato che Gasperini vorrebbe un esterno a tutta fascia.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per questo motivo è ancora caldo il nome di Luis Henrique, in uscita dall'Inter e che tanto piace alla Roma. Ugo Trani, giornalista, ha parlato a Teleradiostereo proprio del mercato dei giallorossi:

Luis Henrique
Getty Images

"La Roma ha acquistato Mora a 25 milioni. Il 50% della rivendita va al Porto. Ma in questo momento, ha il cartellino a 25 milioni. L'unica cosa è che potrebbe esserci un limite contrattuale, ma sono solo sfaccettature. Sono sicuro però che se va bene, la Roma darà altri 25 milioni al Porto.

luis henrique (2)

luis-henrique

Ora la Roma sta riflettendo su altre operazioni. Secondo me il club - a parte Fofana - farà prestiti. Minimo altri due giocatori arriveranno sicuramente. Uno con le caratteristiche di Fofana. Luis Henrique è un ripiego. Ora ci saranno due giorni di riflessione. La proprietà - comunque - non è contraria a nuove operazioni di mercato di D’Amico e Gasperini"

(Forzaroma.info)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti