GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

La Roma ha completato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto ma i giallorossi sono ancora molto attivi sul mercato, dato che Gasperini vorrebbe un esterno a tutta fascia.

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Per questo motivo è ancora caldo il nome di Luis Henrique, in uscita dall'Inter e che tanto piace alla Roma. Ugo Trani, giornalista, ha parlato a Teleradiostereo proprio del mercato dei giallorossi:

Getty Images

"La Roma ha acquistato Mora a 25 milioni. Il 50% della rivendita va al Porto. Ma in questo momento, ha il cartellino a 25 milioni. L'unica cosa è che potrebbe esserci un limite contrattuale, ma sono solo sfaccettature. Sono sicuro però che se va bene, la Roma darà altri 25 milioni al Porto.

Ora la Roma sta riflettendo su altre operazioni. Secondo me il club - a parte Fofana - farà prestiti. Minimo altri due giocatori arriveranno sicuramente. Uno con le caratteristiche di Fofana. Luis Henrique è un ripiego. Ora ci saranno due giorni di riflessione. La proprietà - comunque - non è contraria a nuove operazioni di mercato di D’Amico e Gasperini"

(Forzaroma.info)