Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così di Romero, ad un passo dall'Atletico Madrid:

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"Su Romero devo dire la verità: rispetto il parere di tutti ma ho la sensazione che abbiamo schivato un problema, perché non penso che Romero, tra costi e ingaggio da 6 mln di euro per uno di 28 anni, non è uno che cambia la difesa. Per un club che è così attento ai costi e a cui non viene permesso di fare molto per me era un rischio, non sono così disperato che non sia arrivato Romero. Se hai in mano il giocatore, hai l'accordo col ragazzo e col club e poi non chiudi perché non esce Pavard, è chiaro che salta Romero.

Se devo dirla tutta, non so quanto Romero sia meglio di Pavard come valori assoluti. Se parliamo del Pavard che è arrivato all'Inter, quello è stato un ottimo Pavard, il Pavard dell'anno dopo era più concentrato su Milano anziché sull'Inter tant'è che le parole di Lautaro al Mondiale tutti le hanno attribuite a Calhanoglu ma penso che ce l'avesse soprattutto con Pavard. Ed è da capire se il gruppo accetterà Pavard, sta rifiutando ogni destinazione ma non è l'unico a decidere, se il club non ti vuole e i compagni non ti vogliono…"

"L'Inter non doveva fare grandissime cose sul mercato ma bisogna ancora farle. Ok hai riscattato Akanji che era automatico e va bene, hai riportato a casa Stankovic e va bene, hai preso Provedel e va bene. I soldi per Palestra erano stati messi ma dopo che è saltato Palestra, dove sono? Che ci stiamo facendo? Dico aspettiamo perché il mercato non è ancora finito, l'anno scorso Akanji è arrivato sul gong del mercato e si è rivelato un titolarissimo, gli altri acquisti, tra alti e bassi, hanno bisogno di fare il proprio percorso. Stankovic è giovane, sta dimostrando di avere buone qualità ma è giovane, a destra serve il sostituto di Dumfries.

Luis Henrique anche ieri è stato anonimo come al solito, diciamo le stesse cose da un mese a questa parte. Capisco i dubbi, capisco la frustrazione dei tifosi, capisco anche quelli che dicono che la squadra c'è e che non bisogna essere presi per la gola, sono considerazioni che ci stanno ma il tempo poi stringe, speriamo che riescano a sorprenderci, l'Inter tante volte lo ha fatto. Speriamo che sia così anche questa volta. C'è ancora tempo e spazio per concedere il beneficio del dubbio. La Fiorentina prende Mastantuono in prestito.

Tu dici, all'Inter dove lo metto? Però è un giocatore che crea quell'imprevedibilità lì, facevamo tanti discorsi su Nico Paz che andava però acquistato, se prendi Mastantuono in prestito valorizzi un giocatore per un'altra squadra ma è anche un voler dare alla squadra un'alternativa in più, non ci stiamo neanche provando per dare un'alternativa in più, anche sugli esterni non si muove foglia, soliti 2-3 nomi"