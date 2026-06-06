Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Pedullà: “Palestra-Inter non sarà un tormentone. Posso dirvi con assoluta certezza che…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Palestra-Inter, smentendo una notizia rilanciata nelle ultime ore:
"Quello che posso dirvi con assoluta certezza e nessuno deve offendersi è che c'è non stato un incontro a Parma, durante il Festival del Calcio per i calendari, perché l'Atalanta non era rappresentata da Luca Percassi. E quindi l'incontro ventilato non c'è stato, non era programmato, non se ne parlava nelle 24 ore successive e vedete come la settimana è scivolata come esattamente vi avevo detto.
Sta per chiudersi l'operazione? No. L'Inter è fortemente interessata? Sì. Servono quei soldi al momento? Sì. Devo dire che Marotta ha fatto una considerazione che condivido sulla valutazione, che è giusta. Se non facciamo i tifosi e i giornalisti vestiti da tifosi e quelli che gonfiano le cifre al contrario e che pensano di poter chiudere così la trattativa, mi sembra una giusta considerazione sull'attuale valutazione di Palestra. Secondo me non andremo troppo per le lunghe, non sarà un tormentone"
© RIPRODUZIONE RISERVATA