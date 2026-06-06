"Quello che posso dirvi con assoluta certezza e nessuno deve offendersi è che c'è non stato un incontro a Parma, durante il Festival del Calcio per i calendari, perché l'Atalanta non era rappresentata da Luca Percassi. E quindi l'incontro ventilato non c'è stato, non era programmato, non se ne parlava nelle 24 ore successive e vedete come la settimana è scivolata come esattamente vi avevo detto.