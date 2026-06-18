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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra mai così vicino all’Inter: si può chiudere già entro…

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Sky – Palestra mai così vicino all’Inter: si può chiudere già entro…

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Giornata molto importante in casa Inter per l'affare Marco Palestra. Incontro tra Inter e Atalanta che potrebbe risultare molto importante
Andrea Della Sala Redattore 

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Giornata molto importante in casa Inter per l'affare Marco Palestra. Incontro tra Inter e Atalanta che potrebbe risultare molto importante verso la fumata bianca.

Palestra

"Palestra mai così vicino all'Inter. Incontro tra Inter e Atalanta, parti si sono avvicinate tantissimo. Inter ha alzato l'offerta, si è avvicinata a 50 mln compresi i bonus. Appuntamento all'inizio della prossima settimana per chiudere. Appuntamento positivo questa mattina, Atalanta dimostra di non avere preclusione, ma di essere disponibile ad andare incontro all'Inter. Mancano ancora alcuni passaggi, ci sarà nuovo contatto per capire se ci sono gli estremi per chiudere. Data potenzialmente decisiva nella trattativa oggi, potrebbe essere la giornata chiave per Palestra all'Inter", riporta Sky Sport.

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