"Palestra mai così vicino all'Inter. Incontro tra Inter e Atalanta, parti si sono avvicinate tantissimo. Inter ha alzato l'offerta, si è avvicinata a 50 mln compresi i bonus. Appuntamento all'inizio della prossima settimana per chiudere. Appuntamento positivo questa mattina, Atalanta dimostra di non avere preclusione, ma di essere disponibile ad andare incontro all'Inter. Mancano ancora alcuni passaggi, ci sarà nuovo contatto per capire se ci sono gli estremi per chiudere. Data potenzialmente decisiva nella trattativa oggi, potrebbe essere la giornata chiave per Palestra all'Inter", riporta Sky Sport.