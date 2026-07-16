Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Chalobah, che ora sembra ad un passo dal Como:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Tre giorni fa avevo detto che dopo il dietrofront più o meno definitivo dell'Inter per il difensore, per i prezzi alti e i costi eccessivi e la necessità di rimodulare la strategia dopo quanto accaduto per Khalaili, avevo segnalato che il Chelsea avesse ricontattato il Como per dire "l'Inter si è tirata indietro, noi ci siamo".

Attenzione ora, fino a 2-3 giorni fa il Como era su Sanchez, ora ci può essere il ribaltone per Chalobah, da capire se il Como si avvicinerà alla cifra minima di 35 mln di euro, che è la cifra minima che il Chelsea vuole per liberare il difensore.

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Retroscena: il Como, che se prendesse Chalobah farebbe un salto di qualità esponenziale, era stato il primo club a cercare Chalobah, a raggiungere un accordo di massima ma poi c'è rimasto un po' male perché quando è arrivata l'Inter Chalobah e i suoi agenti avevano virato dalla parte dell'Inter e avevano raggiunto un accordo con l'Inter"