Si accende il mercato intorno a Sebastiano Esposito. L'attaccante ex Inter, in rotta con il Cagliari, è in uscita dai rossoblù
VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Si accende il mercato intorno a Sebastiano Esposito. L'attaccante ex Inter, in rotta con il Cagliari, è in uscita dai rossoblù e nel mirino di tante squadre di Serie A, con l'Inter spettatrice interessata, visto che vanta il 40% sulla rivendita.
Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, su di lui si sarebbe informata con forza la Lazio, ma non solo:
"Esclusiva: Sebastiano Esposito-Lazio, nuovi dialoghi, dipende da eventuale uscita di Dia. Può essere un’idea di fine mercato del Napoli, anche il Torino in corsa per un eventuale prestito".
Esclusiva: Sebastiano #Esposito-#Lazio, nuovi dialoghi, dipende da eventuale uscita di #Dia. Può essere un’idea di fine mercato del #Napoli, anche il #Torino in corsa per un eventuale prestito https://t.co/QjMYmRAceY— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 18, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA