Si accende il mercato intorno a Sebastiano Esposito. L'attaccante ex Inter, in rotta con il Cagliari, è in uscita dai rossoblù

Marco Macca
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VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Si accende il mercato intorno a Sebastiano Esposito. L'attaccante ex Inter, in rotta con il Cagliari, è in uscita dai rossoblù e nel mirino di tante squadre di Serie A, con l'Inter spettatrice interessata, visto che vanta il 40% sulla rivendita.

Esposito
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Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, su di lui si sarebbe informata con forza la Lazio, ma non solo:

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Sky

"Esclusiva: Sebastiano Esposito-Lazio, nuovi dialoghi, dipende da eventuale uscita di Dia. Può essere un’idea di fine mercato del Napoli, anche il Torino in corsa per un eventuale prestito".

Esposito

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