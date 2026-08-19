VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena di mercato sull'Inter relativo a poche stagioni fa. Scrive il giornalista:

"Adesso sarebbe giusto mettere un punto su Guglielmo Vicario. Semplicemente perché non si può tornare indietro, ormai la scelta è fatta e organizzare dibattiti non avrebbe un grande senso. Vicario è un buon portiere, bisognerebbe dire buonissimo per non fargli mezzo torto".

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"L’Inter lo avrebbe preso pochi anni fa se avesse ceduto per tempo Onana, situazione che non si è verificata e, a quel punto, il ragazzo friulano ha deciso di lasciare Empoli per volare a Londra, sponda Spurs".

(Fonte: Sportitalia)