Rivelazione a sorpresa di Carlo Pellegatti durante l'ultima puntata di Pressing: riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter

Marco Astori
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Rivelazione a sorpresa di Carlo Pellegatti durante l'ultima puntata di Pressing: riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter il prossimo giugno.

Calhanoglu Dimarco
Getty Images

Secondo il giornalista, infatti, esiste già un'ipotesi che sarebbe clamorosa per il turco in Serie A nel caso non trovasse l'accordo con i nerazzurri per il rinnovo.

Calhanoglu
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"Pensa che io so dove va Calhanoglu se dovesse andare fuori dall'Inter il prossimo anno. Recito lento: magari in montagna non ci va, ma forse sul lago di Como sì", spiega Pellegatti.

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