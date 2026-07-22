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In casa Inter continua a tener banco la questione esterno: al momento non è ancora arrivato il sostituto di Dumfries, e i vertici interisti stanno valutando diversi profili. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Ivan Perisic, che non vedrebbe l'ora di indossare nuovamente la maglia nerazzurra.

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Una pista che potrebbe diventare seriamente concreta, come scrive Tuttosport: "In tutto questo scenario di grande precarietà resta allo stesso tempo vivissima l'idea che l'Inter possa prendere Perisic dopo ferragosto. Il croato sta letteralmente aspettando i nerazzurri. E qualora ricevesse una chiamata da Viale della Liberazione – consapevole anche del gradimento di Chivu – sarebbe lui stesso a chiedere la cessione al club olandese. Sempre che Oaktree dia l'eventuale nullaosta all'operazione".