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Oltre ai nomi per cui serve un esborso importante, l'Inter valuta anche un'operazione low cost per la fascia destra. E il segnale arriva proprio dal giocatore in questione.

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"Ivan Perisic spera in una chiamata dell’Inter. Anzi, probabilmente se l’aspetta proprio. Il croato, dopo l’autocandidatura dello scorso mese: «Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi» è pronto, qualora i nerazzurri decidessero di puntare nuovamente su di lui, a chiedere al Psv la cessione. Una presa di posizione netta, per una mossa che verrebbe fatta solo per l’Inter, visto che l’esterno ha proprio l’obiettivo, piuttosto che il sogno, di vivere quella che sarebbe la terza avventura milanese (non è interessato a indossare altre maglie di Serie A)", scrive Tuttosport.

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"Con Perisic che ora, a differenza di gennaio, non ha più nulla da concludere in terra olandese dopo il campionato stravinto nell’ultima stagione. Il calciatore sa perfettamente che Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte - visto quanto dettogli pochi mesi fa - ma anche che Oaktree potrebbe eventualmente ostacolare il suo ingaggio per motivi di età. Dal canto suo però il 37enne è convinto di avere una fisicità importante e che possa ancora fare la differenza. Da titolare o subentrante, per essere pure esempio e chioccia per i più giovani. Il messaggio, a chi di dovere, è già stato recapitato. Sta ora ai nerazzurri recepirlo", spiega il quotidiano.