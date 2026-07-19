I nerazzurri non sono ancora riusciti a centrare i propri obiettivi, in entrata e in uscita

Fabio Alampi
GUARRO e PACE Ep6

GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Alfredo Pedullà, dal suo canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "L'Inter non è stata molto fortunata nel non concretizzare i due obiettivi per la fascia destra, uno dopo l'altro, Palestra e Khalaili.

Marco Palestra

Jones è abbastanza incastrato, deve ancora prendere due difensori... Sarà una baraonda, mi aspetto grandi difficoltà: ci sono problemi a cedere, figuriamoci ad acquistare senza uscite".

Inter

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