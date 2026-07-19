I nerazzurri non sono ancora riusciti a centrare i propri obiettivi, in entrata e in uscita
GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiAlfredo Pedullà, dal suo canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "L'Inter non è stata molto fortunata nel non concretizzare i due obiettivi per la fascia destra, uno dopo l'altro, Palestra e Khalaili.
Jones è abbastanza incastrato, deve ancora prendere due difensori... Sarà una baraonda, mi aspetto grandi difficoltà: ci sono problemi a cedere, figuriamoci ad acquistare senza uscite".
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