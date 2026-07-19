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Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato il mercato portato avanti finora dall'Inter:

Posso lanciarmi in una critica all'Inter, tanto una più o una meno... Hai fatto il pieno con campionato e Coppa Italia, hai soldi dei diritti tv, hai guadagnato con la Champions non puoi fare il mercato che stai facendo finora. Sommer se ne va, giusto, provi Martinez? Io ho qualche dubbio e poi niente, Fallisci Palestra, Nico Paz, Khalaili, Spence e presenti Perisic? Lascia stare che è un campione e può giocare in Italia. Mi aspettavo qualcosa di più dall'Inter. Leggo Chivu conferma Stankovic, giusto perché è destinato a diventare un grande calciatore, ma mi aspettavo di più dal mercato dell'Inter. Frattesi ancora in rosa perché l'Inter pensava di guadagnare 40, 38, 35, 32, 30... A certe cifre con quell'ingaggio non trova acquirenti. Al 19 luglio è comparso in prima pagina in ogni edizione di mercato ma non c'è la fila. Valutazione esagerata da quando è stato comprato dal Sassuolo e ha uno stipendio alto da quel trasferimento.