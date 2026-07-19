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Prosegue il ritiro tedesco dell'Inter: la squadra, dopo l'allenamento sostenuto in mattinata, avrà il pomeriggio libero. Più tardi, come conferma Sky Sport, arriverà Donaueschingen anche Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, che si riunirà con il suo vice Dario Baccin, presente invece fin dal primo giorno: non cambiano le strategie del club, è tutto concordato con il presidente Marotta, che arriverà alla fine della settimana, in vista della prima amichevole in programma domenica prossima.

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Avere Ausilio e Baccin permetterà di confrontarsi quotidianamente con Chivu: le priorità, come noto, rimangono l'esterno destro e il difensore, ma per il momento non ci sono novità. Piace sempre Curtis Jones, ma a centrocampo le cose sono diverse, ci sono abbondanza e qualità: Jones rimane sempre difficilissimo, il Liverpool non pare intenzionato a cedere e ad abbassare le proprie richieste, ma per il centrocampo si può lavorare con maggior serenità, la base è già ottima. Vedremo cosa deciderà di fare l'Inter, in attesa delle uscite.