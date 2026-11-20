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Quello del futuro della porta dell'Inter resta un argomento caldo in casa nerazzurra. Perché Josep Martinez non ha ancora dato le giuste garanzie e perché in giro non mancano certo le occasioni. Come quella, riferita da Tuttosport, di Alisson, che a giugno si libererà gratis dal Liverpool:

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"Di certo, però, un’Inter che vorrà continuare a rimanere ad alti livelli in Italia e in Europa, non potrà affidarsi in futuro a un portiere che non dia garanzie granitiche. Provedel ha il physique du rôle per rimanere il secondo, ma Martinez per meritarsi la conferma da numero uno, dovrebbe disputare una seconda metà di annata se non da fenomeno, di certo senza sbavature. Il ruolo di portiere titolare per la stagione '27-28, è però già ora un argomento sul tavolo di Marotta e Baccin. Chiaramente Pepo non è ancora tagliato fuori dai giochi, ma è chiaro che il club stia facendo le sue riflessioni, anche perché da gennaio, ci sono dei profili sui quali si potrebbe già lavorare avendo i contratti in scadenza nel giugno 2027".

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"Fra questi, c'è sicuramente Alisson Becker, ex Roma e da nove stagioni titolare del Liverpool. Il brasiliano ha l'accordo in scadenza fra sette mesi e potrebbe aver finito il suo ciclo con i Reds. Già la scorsa primavera Alisson era finito nei ragionamenti di alcuni club come Inter e poi Juventus. Per altro i nerazzurri avevano sfiorato il brasiliano già nel lontano 2009, quando a 17 anni si era messo in luce nelle giovanili della Selecao e dell'Internacional di Porto Alegre. Non se ne fece nulla e Alisson arrivò 23enne alla Roma".

(Fonte: Tuttosport)