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Per la porta del futuro, qualora non dovesse essere riconfermato Martinez come titolare, l'Inter non guarda solo a parametri zero di spicco come Alisson. Esiste, infatti, anche l'ipotesi di un investimento importante. Tuttosport, a tal proposito, fa due nomi:

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"L'Inter sta facendo valutazioni a 360 gradi. Investire una cifra importante su un portiere nel pieno della maturità (Svilar? Carnesecchi?) o andare su un profilo esperto, come fatto nell'estate 2023 con Yann Sommer? La seconda è una soluzione considera più che valida. Alisson ha 34 anni, compiuti a ottobre, la stessa età che aveva Sommer quando fu preso dal Bayern. E lo svizzero nelle prime due stagioni delle tre vissute in nerazzurro ha avuto un rendimento più che buono".

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"Insomma, l'età non è uno scoglio al momento, piuttosto potrebbe esserlo l'ingaggio percepito dal brasiliano ad Anfield, 7 milioni netti che arrivano a 10 con i bonus. Chiaramente, però, Alisson per primo sa che alla sua età, in un campionato diverso dalla Premier, sarebbe impossibile guadagnare le stesse cifre. Accetterebbe 5 milioni più bonus?".

(Fonte: Tuttosport)