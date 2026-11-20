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LA FORMAZIONE STELLARE

Chi sono i migliori undici giocatori dell'Inter nel XXI secolo? Prime ha pubblicato la sua Top XI nerazzurra, scegliendo una formazione che mette insieme alcuni dei protagonisti del Triplete del 2010 e diversi campioni dell'Inter più recente.

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Il risultato è un, con una difesa che richiama la squadra di José Mourinho, un centrocampo che unisce passato e presente e un tridente offensivo composto da tre attaccanti straordinari:

Nella formazione trovano spazio a tanti protagonisti del Triplete del 2010, ai quali si aggiungono tre giocatori dell'Inter più recente. Presente ovviamente Ronaldo, uno dei più grandi talenti che abbiano mai indossato la maglia nerazzurra.

Non mancano esclusioni importanti: da Esteban Cambiasso a Samuel Eto'o, passando per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Adriano e Christian Vieri.

Scopriamo tutti gli undici giocatori scelti da Prime, ruolo per ruolo.

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