Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Hanno fatto discutere le dichiarazioni rilasciate ieri da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio in merito al suo addio all'Inter. Sull'argomento è tornato su YouTube anche Alfio Musmarra, che ha raccontato un retroscena:

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"Le parole di Conte? Torno al suo periodo all'Inter, ricordo perfettamente cosa accadde. Esco dalla diretta e ricevo una telefonata e poi torno in onda visibilmente preoccupato e spaventato. Qualcuno mi aveva anche preso in giro, invece io raccontai cosa mi era stato detto in quella telefonata in merito a quella riunione, in cui l'Inter disse a Conte che i giocatori erano tutti in vendita".

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"Alcuni non mi credettero, dicevano che fossi pessimista, ma poi l'Inter vendette Hakimi e Lukaku. Mi fa piacere che Conte sia uscito allo scoperto e abbia raccontato qualcosa per cui io fui preso di mira in quelle ore".