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Saranno mesi importanti per Josep Martinez, che si giocherà il posto da titolare in porta con Provedel e dovrà mettere a tacere i dubbi di tanti addetti ai lavori e non su di lui. Tuttosport svela un retroscena di mercato a questo proposito:

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"Servirà l’elmetto. Probabilmente per tutta la stagione o per lo meno per i prossimi mesi, anche se al primo errore, fosse anche per assurdo in primavera, ci sarà sicuramente qualcuno che sarà pronto ad alzare la mano ed esclamare «ve lo avevo detto». Josep Martinez sabato scorso contro il Monza si è preso ufficialmente la porta dell’Inter. Una rincorsa lunga due stagioni quella del 28enne spagnolo".

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"Tante panchine, una brutta vicenda extracampo a fine ottobre 2025 che l’ha condizionato per diversi mesi - un incidente stradale che aveva visto la morte di un anziano di 81 anni - e che aveva portato pure il club a fare delle riflessioni approfondite sull’erede di Sommer: basti ricordare i contatti avuti per lungo tempo con Vicario, poi “mollato”. Quindi il rilancio proprio nelle ultime fasi della scorsa annata, con parate importanti e decisive per la vittoria in Coppa Italia. Prestazioni che, unite a un atteggiamento diverso mostrato ad Appiano e negli allenamenti nel 2026, ha convinto Chivu e il club a dargli una possibilità".

(Fonte: Tuttosport)